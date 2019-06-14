Защитник "Рубина" Калинин перешёл в "Динамо"

Защитник Игорь Калинин продолжит карьеру в московском "Динамо". В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал за казанский "Рубин".

"Динамо" объявило о подписании контракта с Калининым на своем официальном сайте. Игорь подписал с 11-кратными чемпионами СССР контракт на три года. В прошлом сезоне футболист провел 8 матчей в составе "Рубина" и забил 1 мяч.

Также стало известно об уходе из "Динамо" нападающего Евгения Луценко. Контракт 32-летнего футболиста истек, и он стал свободным агентом.