Россия напомнила Латвии о 13-й статье

Заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Артем Кожин выразил обеспокоенность насчет ситуации, связанной с рассмотрением в Сейме Латвии инициативы по демонтажу памятника советским воинам-освободителям Риги от фашизма.

По словам Кожина, не будет лишним напомнить, что данная законодательная инициатива идет вразрез с обязательствами официальной Риги по Соглашению между правительствами РФ и Латвийской Республики от 30 апреля 1994 года. Данный документ затрагивает вопросы социальной защищенности военных пенсионеров России и Латвии, а также их семей, проживающих на территории Латвийской Республики. Соответствующий комментарий опубликован на официальном сайте МИД России.

Артем Кожин подчеркнул, что 13 статья вышеупомянутого документа обязывает латвийскую сторону обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений в Латвии. В связи с этим МИД призывает латвийских депутатов подойти со всей ответственностью к рассмотрению вопроса по демонтажу памятника советским воинам-освободителям. Также Кожин просит ориентироваться на мнение значительной части жителей Латвии, которая выступает против сноса памятника в Риге.