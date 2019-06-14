Схвачен убийца, скрывавшийся под чужим именем 40 лет

Полиция задержала подозреваемого в совершении убийства 40-летней давности.

Преступление было совершено в Новошахтинске 23 июля 1979 года. Преступник проник на территорию сельскохозяйственного предприятия с целью хищения имущества и ударил несколько раз ножом сторожа, который скончался от полученных ранений.

Личность мужчины тогда установили и объявили его в розыск, но ему удалось уехать в северные регионы страны и там скрываться под чужим именем. Спустя четыре десятка лет убийцу все же нашли и задержали, передает "Интерфакс".