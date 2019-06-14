Ален Делон попал в больницу

Знаменитый французский актер Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за участившихся приступов мигрени.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал французский телеканал BFM, сославшись на ассистента Делона, по словам которого 83-летний актер проходил плановое обследование и вечером 14 июня покинул клинику.

По мнению врачей, одной из причин частых головных болей является сердечная аритмия.

По информации журнала Closer, в американский госпиталь актер попал с последствиями кровоизлияния в мозг.

Делон, который снялся в более чем 90 картинах и удостоился на Каннском фестивале-2019 почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру, в 2017 году объявил о том, что уходит из кинематографа.