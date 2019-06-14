РКН заблокировал форум с базой данных клиентов банков

Роскомнадзор заблокировал доступ к форуму, на котором были размещены данные почти 900 тысяч клиентов ОТП-банка, Альфа-банка, ХКФ-банка.

Речь идет о форуме phreaker.pro, который включили в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. В Роскомнадзоре напомнили о федеральном законе "О персональных данных", согласно которому для получения персональных данных граждан в четко определенных целях требуется их осознанное согласие на это. Незаконное размещение персональных данных 900 тысяч россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, а также угрозу их безопасности и имущества.

Роскомнадзор отметил, что администрация интернет-ресурса нарушила права и законные интересы граждан. В настоящее время операторы связи предпринимают действия, которые ограничат доступ к форуму на территории России.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что ресурс, разместивший базу данных тысяч клиентов банков, является интернациональным. Он зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, а сервера находятся в Германии.

В свою очередь в ведомстве пообещали глубже изучить ситуацию и разобраться, каким образом информация попала в сеть и не повлекла ли она за собой реальные последствия для граждан.

Ранее сообщалось, что личные данные нескольких банков оказались в открытом доступе в Сети. Утечка произошла в конце мая. Данные, указанные в базах, собирались несколько лет назад, но большая часть информации актуальна и по сей день. Оказались опубликованными имена, телефоны, паспортные данные людей.