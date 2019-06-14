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Состояние здоровья Бари Алибасова 6 минут назад
Кот Алибасова сбежал в школу кунг-фу
Сбежавшего кота Бари Алибасова нашли в школе кунг-фу, которая находится неподалеку от квартиры продюсера.
Пиар-директор Вадим Горжанкин рассказал РИА Новости, что канадский сфинкс Чуча прожил несколько дней в школе и успел полюбиться сотрудникам и посетителям. Сейчас жизни и здоровью кота ничего не угрожает. Человек, который его нашел, от вознаграждения отказался, сказав, что "добрые дела обязательно вознаградятся сторицей".
Кот сбежал из квартиры Алибасова 12 июня. На следующий день неизвестный мужчина принес кота в офис и получил обещанное вознаграждение – 800 тысяч рублей. Однако оказалось, что это не Чуча.
Алибасов продолжает находиться в больнице, куда он попал после того, как по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него тяжелые ожоги пищевода и желудка.
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