Сербия отгрузила в Россию первые за 10 месяцев партии косточковых

Сербия отправила в Россию первые партии косточковых культур после того, как с 27 мая 2019 года был снят запрет на их ввоз.

Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировали в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) по итогам встречи руководителя службы Сергея Данкверта с государственным секретарем министерства сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Богданом Игичем в Москве.

Последний поблагодарил Россию за принятое решение. В ответ Данкверт отметил, что между Москвой и Белградом налажено плодотворное сотрудничество, помогающее решить острые вопросы во взаимной торговле.

Сербия продает в Россию свинину, сыры, творог, соевые бобы, овощи, фрукты, саженцы плодовых и декоративных растений.

Собеседники обсудили вопрос интеграции информационных электронных систем, чтобы предотвратить фальсификацию документов, а также борьбу с распространением африканской чумы свиней в граничащих с Сербией Румынии и Венгрии.

Глава Россельхознадзора подчеркнул важность высокого уровня биологической защиты предприятий и строгого надзора за сырьевой базой.

Ограничения на ввоз в Россию косточковых из Сербии действовали с 15 августа 2018 года, после выявления многочисленных партий продукции, зараженной опасным карантинным объектом — бурой монилиозной гнилью.