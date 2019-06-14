Додон призвал Санду начать работу, она пообещала наказать Плахотнюка

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе брифинга призвал новое правительство Майи Санду незамедлительно приступить к работе.

"Необходимо каждый день проводить заседания, принимать важные для страны решения", — сказал Додон, комментируя решение бывшей правящей Демократической партии о разблокировании входов в здание правительства и другие государственные учреждения в стране, которые подверглись пикетированию их сторонников.

Также президент Молдавии призвал не обращать внимание на заявления Демократической партии, которая уже не у власти. По словам Додона, она и так тянула время, препятствовала новому правительству начать работать, чтобы успеть замести следы и вывести свои деньги из страны в офшоры, сообщает ТАСС.

Во время брифинга премьер-министр Молдавии Майя Санду сообщила, что лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк предстанет перед законом за узурпацию власти, а также многочисленные преступления. По ее словам, совсем скоро независимая юстиция применит соответствующие санкции, согласно букве закона, по отношению к Плахотнюку и тем, кто нарушал законы, подчиняясь прямым указаниям лидера Демократической партии. Также Майя Санду потребовала незамедлительной отставки генерального прокурора Эдуарда Харунжена.

Вице-председатель Демократической партии Павел Филип на брифинге, в свою очередь, сообщил, что подписал прошение об отставке. Также он пожелал успеха правительству Майи Санду, которое не признали демократы. Вместе с Филипом прошение об отставке подписал весь его кабмин.

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что уход правительства Павла Филипа в отставку не послужит причиной для отмены марша и митинга в поддержку нового правительства, которые запланированы на 16 июня. По словам главы государства, они все равно состоятся, хоть и есть вопросы по их проведению. Например, он считает, что проводить их нужно как Марш победы и как элемент давления, чтобы Конституционный суд пересмотрел свои решения о роспуске парламента и досрочных выборах, сообщает телеканал RTR Moldova.

В субботу, 15 июня, состоится совместное совещание президента, спикера парламента Зинаиды Гречаный и премьера Майи Санду. В рамках встречи будут обсуждаться детали проведения марша и митинга.