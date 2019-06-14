Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

В Санкт-Петербурге задержан бывший заместитель начальника ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко. Он подозревается в получении взятки при строительстве СИЗО "Кресты-2" в Колпине.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, его задержали возле здания суда, откуда он вышел после оглашения оправдательного вердикта по делу об убийстве сотрудника управления ФСИН Николая Чернова.

В марте 2017 года на Колтушском шоссе в подполковника Чернова, который ехал на своем внедорожнике и остановился на обочине, выпустили шесть пуль из пистолета Макарова. Через несколько дней он скончался от полученных ранений.

Чернов курировал строительство СИЗО. Помимо Мойсеенко, еще одним фигурантом дела был коммерсант Игорь Захаров. По версии следствия, Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову (ранее был приговорен к девяти годам колонии) убить Чернова. Садыков обратился за помощью к бизнесмену Игорю Захарову, который передал ему пистолет. Однако присяжные сочли вину Мойсеенко и Захарова недоказанной.

Ранее суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего руководителя компании "Петроинвест" Руслана Хамхокова. Его компания была подрядчиком при строительстве "Крестов-2". Суд пришел к выводу, что Хамхоков через посредников неоднократно передавал Мойсеенко взятки, сумма которых составила не менее 388 миллионов рублей.