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Российский Крым 5 минут назад
Путь на поезде через Крымский мост будет "бархатным" и плавным
Исторический момент для строителей Крымского моста, жителей полуострова и миллионов туристов — первый железнодорожный путь через переправу полностью завершен. Рельсы прокладывали синхронно с обоих берегов и сегодня торжественно состыковали завершающие именные звенья "Керчь" и "Тамань". Пока по этой ветке будут ходить только технические составы. Когда будет открытие пассажирского сообщения?
Железнодорожные рельсы уже соединяют берега Краснодарского края и Крыма. Работы сейчас идут активно, это финальная их часть. Железнодорожное сообщение через Крымский мост будет запущено уже совсем скоро.
Стыковка происходит прямо под арками моста. Железнодорожные звенья (связки из рельсов, которым даже дали имена "Керчь" и "Тамань") встретились. Две бригады двигались друг другу навстречу долгие месяцы.
"Завершили строительство звеньев первого пути. Это тоже эпохальное событие сегодня для моста. Наша задача не только построить, но еще и вовремя сдать его. Я думаю, что успех — он в людях, в тех, которые и хотят, и делают, и умеют это делать", — рассказал председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.
Строители комментируют:
— Делается все с душой. Считай, соединяем Тамань с Керчью.
— Работа — везде работа, но это — знаменательное событие.
Уже через несколько минут после стыковки на полотно засыпается щебень из вагонов-дозаторов. По сути, сейчас уже можно проехать на поезде в сторону Крыма, только пока это технические составы. Работы идут все быстрее и быстрее.
"Произвели стыковку звеньев именно по центру арки. Предстоит еще огромный комплекс работ — балансировка, выправка, сварка", — прокомментировал руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.
Поезда смогут идти со скоростью 120 километров в час, но уже есть предложения скорость хоть немного снизить, чтобы можно было любоваться открывающимся видом во время абсолютно плавного движения.
Эту дорогу еще называют "бархатный путь", потому что стыков между рельсами нет. И даже привычного для поездов звука "тыгдын-тыгдын" в пути не будет. Все рельсы между собой сваривают, потом еще шлифуют, чтобы совсем гладко было, а делают это с помощью уникального аппарата, установленного на необычной машине.
Арки моста, когда запустят поезда, засверкают по-новому. Сейчас устанавливают лампы декоративного освещения.
Последние штрихи — наведение лоска. Самые труднодоступные места Крымского моста прокрашивают вручную.
Большая стройка, по сути, завершается. Идут финальные работы. Уже в этом году сухопутные ворота Крыма распахнутся максимально широко и смогут пропускать больше двадцати миллионов пассажиров в год. Этот транспортный переход через два моря — Черное и Азовское — надежно соединяет два российских берега.
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