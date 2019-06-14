"Прямая линия с президентом": шанс быть услышанным есть у всех

К "Прямой линии с президентом" готовятся, в том числе, и чиновники по всей стране. Многие, несмотря на разницу во времени, в течение всей программы будут находиться на рабочих местах, чтобы моментально реагировать на замечания. Вопросы поступают тысячами.

- Ваш вопрос записан. Спасибо за звонок!

Фраза, которую произносят в сотый, тысячный раз. Звонки сливаются в один. Здесь кажется, что вся страна на линии.

- Здравствуйте! Я готова зафиксировать ваше обращение.



Видеообращение из города Усмань. Единственное предприятие то ли банкротят, то ли закрывают.

- Деньги не платят четыре месяца, насильно заставляют увольняться по собственному желанию. Просим помощи.

Семья Надежды Смирновой из Калуги живет во временном бараке. Временно — это 70 лет. Еще немного, и шаткая конструкция рухнет, не дожидаясь расселения.

- Мы писали вам на сайт, но все обращения пересылались в Калужскую область, оттуда нам приходил отказ.

Очень часто задают вопросы про газификацию удаленных районов. Газовая труба в жилом доме. Оборудование есть, на него скидывались всем поселком, а газа нет.

Алтай. Вопрос потерявшего надежду человека: пять лет назад дом затопило, он признан непригодным и опасным, но местная администрация только отмахивается.

Иловые поля, которые не чистят, но продолжают сливать в них осадок с очистных сооружений. До Куйбышевского водохранилища 70 метров, а там прямо в Волгу. И это даже не вопрос, а предупреждение.

Дороги — неиссякаемый источник российских проблем. Вопрос звучит риторически.

- Вот пример в Архангельской области асфальта на дорогах нет. Спасибо.

Полная концентрация — ровно час напряженной работы, а затем короткий отдых. Сейчас они снова строем зайдут в этот зал. Смена, отработав час, сдает вахту. Ни один звонок не будет потерян! Оператор еще договаривает по телефону, а другой уже примеряет наушники. Вопросы обо всем. Меньше политики, больше социальных тем. Старшее поколение убедительно, подрастающее — безапелляционно. Алине из-под Ульяновска срочно нужен интернет.

- Дело в том, что в нашем селе нет интернета. Я считаю, что это жизненно необходимо.

Шанс быть понятым и услышанным есть у всех.