Новости Общество

Все видео этой рубрики
14 июня 201921:25 Григорий Вдовин

Подмосковный Рошаль претендует на звание столицы мамонтоведения

Подмосковный Рошаль претендует на звание новой столицы отечественного мамонтоведения. Узнать о том, что вымерший еще десять тысяч лет назад вид слоновых скитался не только по просторам Сибири, но и едва не дошел каких-то 160 километров до территории современной Москвы, помог местный водоем. Во время его очистки в трубу попал фрагмент позвоночника древнего млекопитающего. Что было дальше?

Юный барабанщик готовится к своим барабанным экзаменам в Доме культуры городка Рошаль. ДК — это и концертный зал, и музыкальная школа, и местный музей. Пока в экспозиции советский период и немного досоветского, но уже в парке вокруг происходит реконструкция знаменитых мещерских мегалитических памятников — столь же загадочных, сколь и древних.

"Это одна культура мегалитическая. Вот как Стоунхендж относится к мегалитической культуре, так и наши относятся к ней, то есть как минимум ровесники", — рассказал директор Шатурского краеведческого объединения Николай Кротов.

"Суть какая: камни нагреваются, потом начинают отдавать тепло и человек, пребывая в этом месте, начинает получать определенную концентрацию силы", — прокомментировал директор АО "Курорт "Крестов брод" Василий Логинов.

Мало кто знает, что городу присвоено имя не в честь прославленного врача. В названии увековечен его однофамилец — революционный матрос. Раньше поселок назывался Крестов брод, что и отражено и в гербе, и во флаге, на котором теперь придется искать место и мамонту. 

"Если мы докажем, то здесь, на гербе, мамонт появится точно. Мы надеемся, что это не просто некий умерший скелет, а на самом деле какая-то стоянка древних людей. И в таком случае, конечно, датировка изменится нашего города", — рассказал заместитель главы Администрации городского округа Рошаль Алексей Филимонов.

Город затерян среди непроходимых мещерских болот, где-то здесь — знаменитое урочище Шушмор. При расчистке одного из заросших озер с помощью одного агрегата и была совершена сенсационная находка.

"Я в первый раз увидел такие кости большие, черные ", — поделился машинист земснаряда Михаил Еремеев.

"Естественно, мы отошли от этого места, стараемся сохранить его — вдруг какие-то будут вестись работы по подъему этого скелета, чтобы сохранить его", — рассказал помощник машиниста Земснаряда Илья Давыдов.

Какие еще находки таит в себе безмятежная водная гладь? Ученые уже рассчитывают на продолжение.

"Болота Мещеры — это целая химическая лаборатория, прекрасный консервант которой сохраняет артефакты на протяжении многих десятков тысяч лет", — прокомментировал директор Гусь-Хрустального историко-художественного музея Николай Скулов.

Так была ли здесь действительно стоянка древнего человека? И чьи в итоге это кости? Ответы на все эти вопросы еще предстоит найти. Но даже на первый взгляд, глазами ученого, этим костям не менее десяти тысяч лет, а может и все пятьдесят.

"Некоторые позвонки обладают очень крупными растистыми отростками, которые только у мамонтов были", — рассказал научный сотрудник Государственного Дарвинского музея Ярослав Попов.

Вот, наверное, тот самый исторический момент, в котором нам довелось поучаствовать — передаем те самые кости в краеведческий музей, дальше с ними будут уже работать ученые. Пока в экспозиции ДК срочно ищут место для нового тематического раздела.

Сейчас

20:50

В производстве F-35 обнаружился китайский след

19:43

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

19:20

Кот Алибасова сбежал в школу кунг-фу

19:11

РКН заблокировал форум с базой данных клиентов банков

19:07

Ален Делон попал в больницу

18:45

Схвачен убийца, скрывавшийся под чужим именем 40 лет

18:35

Гринписовцы атаковали буровую установку BP

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин прибыл в Душанбе

Путин прибыл в Душанбе

3 часа назад
Убийство жены знаменитого хоккеиста: младший сын мог ревновать к старшему

Убийство жены знаменитого хоккеиста: младший сын мог ревновать к старшему

3 часа назад
Молдавия: Додон победил Плахотнюка. Но демократы не сдаются

Молдавия: Додон победил Плахотнюка. Но демократы не сдаются

45 минут назад
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

1 час назад
В производстве F-35 обнаружился китайский след

В производстве F-35 обнаружился китайский след

2 минуты назад
Призер чемпионатов РФ и Швейцарии по сноуборду застрелен в США

Призер чемпионатов РФ и Швейцарии по сноуборду застрелен в США

2 часа назад
Убийство жены знаменитого хоккеиста: младший сын мог ревновать к старшему

Убийство жены знаменитого хоккеиста: младший сын мог ревновать к старшему

3 часа назад
Мантуров прокомментировал отчет МАК о трагедии в Шереметьеве

Мантуров прокомментировал отчет МАК о трагедии в Шереметьеве

3 часа назад
Видео с танкером и миной: Маас с Трампом не согласен

Видео с танкером и миной: Маас с Трампом не согласен

4 часа назад
В лагере под Выборгом вскрыли очень нетрадиционный детский досуг

В лагере под Выборгом вскрыли очень нетрадиционный детский досуг

4 часа назад
Россия может стать новой целью британского спецназа

Россия может стать новой целью британского спецназа

5 часов назад
Россия напомнила Латвии о 13-й статье

Россия напомнила Латвии о 13-й статье

2 часа назад
Трамп считает, что встреча с Си не имеет значения

Трамп считает, что встреча с Си не имеет значения

1 час назад
Сербия отгрузила в Россию первые за 10 месяцев партии косточковых

Сербия отгрузила в Россию первые за 10 месяцев партии косточковых

1 час назад
РКН заблокировал форум с базой данных клиентов банков

РКН заблокировал форум с базой данных клиентов банков

1 час назад
Ален Делон попал в больницу

Ален Делон попал в больницу

2 часа назад
ИИ научился выявлять отретушированные фото

ИИ научился выявлять отретушированные фото

2 часа назад
Схвачен убийца, скрывавшийся под чужим именем 40 лет

Схвачен убийца, скрывавшийся под чужим именем 40 лет

2 часа назад
Гринписовцы атаковали буровую установку BP

Гринписовцы атаковали буровую установку BP

2 часа назад
Сальмонелла, устойчивая к антибиотикам "последней надежды", впервые обнаружена в США

Сальмонелла, устойчивая к антибиотикам "последней надежды", впервые обнаружена в США

2 часа назад
Без права залога: Лягин арестован на 60 суток

Без права залога: Лягин арестован на 60 суток

2 часа назад
Выход складного Huawei Mate X отложили на три месяца

Выход складного Huawei Mate X отложили на три месяца

3 часа назад
Названы российские цены на Mazda3 нового поколения

Названы российские цены на Mazda3 нового поколения

3 часа назад
Михаил Погребинский: у Зеленского нет реальной власти

Михаил Погребинский: у Зеленского нет реальной власти

3 часа назад
Не имеет права: "новая церковь" ополчилась на раскольника Филарета

Не имеет права: "новая церковь" ополчилась на раскольника Филарета

3 часа назад
Пожар в историческом особняке в центре Москвы: причину будут выяснять эксперты и следователи

Пожар в историческом особняке в центре Москвы: причину будут выяснять эксперты и следователи

3 часа назад
Оглашен приговор капитану "ЯМК-0041"

Оглашен приговор капитану "ЯМК-0041"

3 часа назад
При помощи маленькой катушки создано рекордно мощное магнитное поле

При помощи маленькой катушки создано рекордно мощное магнитное поле

3 часа назад
МИД Украины назвал российские паспорта "юридически ничтожными"

МИД Украины назвал российские паспорта "юридически ничтожными"

4 часа назад
Kia представила новый бизнес-седан крупнее и роскошнее Optima

Kia представила новый бизнес-седан крупнее и роскошнее Optima

4 часа назад
Зеленский назначил Дейнеко главным пограничником

Зеленский назначил Дейнеко главным пограничником

4 часа назад
Грубиян Шерлинг лишился места в театре Образцова

Грубиян Шерлинг лишился места в театре Образцова

4 часа назад
Трамп не уволит свою "замечательную" советницу, нарушившую закон

Трамп не уволит свою "замечательную" советницу, нарушившую закон

4 часа назад
"Роснефть" отреагировала на статью о Сечине и самолетах

"Роснефть" отреагировала на статью о Сечине и самолетах

5 часов назад
Крыму не нужна грязная украинская вода

Крыму не нужна грязная украинская вода

6 часов назад
Илон Маск задумал создать машину-субмарину, как у Бонда

Илон Маск задумал создать машину-субмарину, как у Бонда

6 часов назад
В России могут повысить максимально разрешенную скорость до 130 км/ч

В России могут повысить максимально разрешенную скорость до 130 км/ч

6 часов назад
"Лазерный убийца" выявляет и уничтожает клетки меланомы, циркулирующие в крови

"Лазерный убийца" выявляет и уничтожает клетки меланомы, циркулирующие в крови

7 часов назад
Следователи разберутся с нарушением прав жильцов плесневелого барака-памятника

Следователи разберутся с нарушением прав жильцов плесневелого барака-памятника

7 часов назад
Психологи назвали 14 черт, объединяющих родителей, воспитавших успешных детей

Психологи назвали 14 черт, объединяющих родителей, воспитавших успешных детей

8 часов назад
Вышел трейлер продолжения самого страшного хоррора в истории

Вышел трейлер продолжения самого страшного хоррора в истории

8 часов назад
Тепло и дожди: в выходные погода вернется в норму

Тепло и дожди: в выходные погода вернется в норму

9 часов назад
Плохо или всё-таки хорошо? Новые возлюбленные часто похожи на бывших

Плохо или всё-таки хорошо? Новые возлюбленные часто похожи на бывших

9 часов назад
Артур Гарибян, Главгосстройнадзор Подмосковья: понятие "обманутый дольщик" должно исчезнуть

Артур Гарибян, Главгосстройнадзор Подмосковья: понятие "обманутый дольщик" должно исчезнуть

9 часов назад
К совам и жаворонкам добавились дневные сони и люди полудня

К совам и жаворонкам добавились дневные сони и люди полудня

10 часов назад
Фанаты в шоке от новых "Чипа и Дейла"

Фанаты в шоке от новых "Чипа и Дейла"

11 часов назад
Топ-10 городов с самыми загруженными дорогами

Топ-10 городов с самыми загруженными дорогами

14 часов назад
Операторы записывают каждое слово: установлен первый рекорд "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Операторы записывают каждое слово: установлен первый рекорд "Прямой линии с Владимиром Путиным"

13.06.2019 21:19
16 летних кинопремьер для всей семьи

16 летних кинопремьер для всей семьи

13.06.2019 11:29
"Ну, погоди!" и "Простоквашино": россияне назвали любимые мультфильмы

"Ну, погоди!" и "Простоквашино": россияне назвали любимые мультфильмы

13.06.2019 11:05
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51