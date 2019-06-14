Трамп считает, что встреча с Си не имеет значения

Дональд Трамп заявил, что согласие Си Цзиньпина на встречу с ним в ходе саммита "двадцатки" в Осаке "не имеет значения", так как пошлины на китайские товары приносят Штатам миллиарды долларов. При этом, как передает "Интерфакс" со ссылкой на Fox News, американский лидер считает, что Пекину все равно придется пойти на соглашение с Вашингтоном, чтобы не терять деньги.

Стоит отметить, что ранее Трамп пригрозил поднять пошлины, если Си откажется от встречи. Сам президент США собирается явиться на саммит G20, который пройдет через две недели (28-29 июня), вне зависимости от решения председателя КНР.

В то, что пошлины в итоге бьют по рядовым американцам, Трамп не верит и считает Китай валютным манипулятором. Министерство финансов Соединенных Штатов такую позицию президента не разделяет — по крайней мере, официально.