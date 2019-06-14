Шахматы. Горячкина сразится за шахматную корону, выиграв турнир претенденток

Российский гроссмейстер Александра Горячкина стала победительницей шахматного турнира претенденток, победа в котором дает право на участие в матче за звание чемпионки мира. Россиянка стал недосягаемой для соперниц досрочно. Соревнование проходит в Казани.

В 12 туре Горячкина встречалась с китаянкой Тань Чжунъи и черными фигурами завершила партию ничьей. Благодаря этому шахматистка из России набрала 9 очков и лидирует в таблице. Следом за ней располагается украинка Анна Музычук. В активе которой 6,5 очка – в оставшихся двух турах она сможет набрать не более двух баллов и потеряла шансы на первую строчку.

Турнир претенденток завершится 17 июня. Дата и место проведения матча за шахматную корону пока не определены. Соперницей Горячкиной станет действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая.