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14 июня 201921:55 (обновлено в 22:04)

Экс-глава табачной компании "Оптима" задержан за хищение 10 миллионов долларов

фото: Global Look Press

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал адвокат бизнесмена Александр Карабанов.

Он рассказал, что следствие вменяет его клиенту мошенничестве в особо крупном размере в виде похищения трех земельных участков. Карабанов отметил, что сумма нанесенного ущерба оценивается в 10 миллионов долларов, подчеркнув, что Худоян свою вину не признает, полагая, что уголовное преследование против него "связано с рейдерским захватом его компании ООО "Оптима Девелопмент", собственником которой он является".

Юрист сообщил, что в ближайшее время следствие обратится в суд об избрании меры пресечения предпринимателю. 

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