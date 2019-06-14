Машина упала в реку с Новодевичьей набережной: водитель спасен

В пятницу, 14 июня, вечером в Москве в районе Новодевичьей набережной автомобиль упал в реку. Водителя машины удалось спасти, он передан врачам.

Работы по извлечению человека из упавшего в воду автомобиля проводили сотрудники поисково-спасательной станции "Ленинские Горы". В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП, передает РИА Новости.