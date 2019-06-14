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14 июня 201923:39

"Ювентус" договорился с Сарри о двухлетнем контракте

EPA

Руководство туринского "Ювентуса" пришло к соглашению с главным тренером лондонского "Челси" Маурицио Сарри о подписании контракта. Стороны согласовали договор сроком на два сезона с возможностью продления его еще на один год.

В пятницу спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи встретился с агентом итальянского специалиста Фали Рамадани и, как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Sky Sport Italia, в ходе двухчасовых переговоров они договорились об условиях контракта.

Ранее Вести.Ru уже сообщали, что накануне тот же Рамадани уже договорился с боссами "Челси" о расторжении действующего контракта на добровольной основе и без дополнительных финансовых выплат.

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