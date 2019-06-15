На Великобританию обрушились проливные дожди

Проливные дожди стали причиной наводнения на востоке Британии. За два дня там выпала двухмесячная норма осадков. В результате — одна из крупных рек вышла из берегов.

В районе объявлен режим ЧС, сотни жителей эвакуированы, сообщает телеканал "Россия 24". Сейчас воду пытаются остановить, в том числе, сбрасывая с военных вертолетов мешки с песком.