15 июня 201900:35
Игорь Артамонов идет в губернаторы от "Единой России"
Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов выдвинут в губернаторы региона от "Единой России". Такое решение было принято на конференции регионального отделения партии. Из 107 делегатов кандидатуру Игоря Артамонова поддержали 93, сообщает телеканал "Россия 24".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Кот Алибасова сбежал в школу кунг-фу
- Молдавия: кабмин Филипа уходит в отставку
- Отчет МАК о трагедии в Шереметьеве
- На первом пути Крымского моста соединили рельсы
- Ален Делон попал в больницу
Самое читаемое
-
Телеведущего нашли в алкогольной коме на детской площадке
- Убийство в семье хоккеиста: сын экс-вратаря сборной России убил мать
- 53 ребенка умерли, поев плоды личи
- Сергей Зверев объяснил, зачем ушел в монастырь
- В 54 года умерла от рака звезда мыльных опер
Телеканал "Россия"
-
"Крымский мост. Сделано с любовью"
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- "Движение вверх" выходит в прокат в Китае и Южной Корее
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
Вести.Экономика
-
Заседание Банка России: пришло время снижать ставку
- Госсекретарь США обвинил Иран в совершении нападения на танкеры в Оманском заливе
- Топ-10 городов с самыми загруженными дорогами
- Главный индикатор рецессии добрался до развивающихся рынков
- Россия и ЕС уйдут от доллара?
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлен новый универсал BMW 3 Серии G21
- Марка Bentley представила "убийцу" Mercedes S-Класса
- Новый вид проверки: водителей заставят сдавать слюну
- Названы автомобили, которые доставляют больше удовольствия
- Новая Lada 4x4 появится позже, чем ожидалось!
Недвижимость
-
Ликбез: как прописаться на даче и оспорить кадастровую стоимость
- Срок отключения горячей воды хотят сократить
- Названы самые грязные и самые чистые регионы России
- Что даст отказ от счетчиков в новостройках
- Вице-мэр превратил квартиру в бордель
- Московские районы, где жилье продается быстрее всего
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: одинокие женщины без детей - самые счастливые
- Не внешность и не чувство юмора: что самое привлекательное в мужчинах на самом деле
- Хулахуп улучшит фигуру быстрее, чем километры ходьбы
- Нервные собаки бывают только у нервных владельцев
- Спорт может как помогать, так и мешать подросткам в учебе
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Зеленый театр на ВДНХ вновь приглашает зрителей
- Сотовые вышки у жилых домов: есть ли опасность?
- Турецкий базар, рыцарский турнир и выставка цветов: что не пропустить в выходные
- Кадровый лифт для молодежи: стартовал конкурс "Профстажировки 2.0"
- Крупнейшие предприятия Москвы приглашают на экскурсии
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Сколько времени нужно проводить на природе, чтобы улучшить самочувствие?
- При помощи маленькой катушки создано рекордно мощное магнитное поле
- "Лазерный убийца" выявляет и уничтожает клетки меланомы, плавающие в крови
- Переквалифицироваться из "совы" в "жаворонка" можно всего за три недели
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео
Сегодня
В массовой драке с цыганами погиб житель Чемодановки
3 часа назад
Украина рискует остаться без газа
1 час назад
Кот Алибасова сбежал в школу кунг-фу
6 часов назад
На Великобританию обрушились проливные дожди
1 час назад
В производстве F-35 обнаружился китайский след
4 часа назад
Под Солнечногорском упал легкомоторный самолет
3 часа назад
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
5 часов назад
РКН заблокировал форум с базой данных клиентов банков
6 часов назад
ИИ научился выявлять отретушированные фото
6 часов назад
Россия напомнила Латвии о 13-й статье
6 часов назад
Схвачен убийца, скрывавшийся под чужим именем 40 лет
6 часов назад
Гринписовцы атаковали буровую установку BP
6 часов назад
Без права залога: Лягин арестован на 60 суток
7 часов назад
Выход складного Huawei Mate X отложили на три месяца
7 часов назад
Названы российские цены на Mazda3 нового поколения
7 часов назад
Оглашен приговор капитану "ЯМК-0041"
8 часов назад
Илон Маск задумал создать машину-субмарину, как у Бонда
10 часов назад
Вышел трейлер продолжения самого страшного хоррора в истории
12 часов назад
Тепло и дожди: в выходные погода вернется в норму
13 часов назад
К совам и жаворонкам добавились дневные сони и люди полудня
14 часов назад
Фанаты в шоке от новых "Чипа и Дейла"
15 часов назад
Топ-10 городов с самыми загруженными дорогами
19 часов назад
16 летних кинопремьер для всей семьи
13.06.2019 11:29
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки
11.06.2019 11:51