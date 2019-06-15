Игорь Артамонов идет в губернаторы от "Единой России"

Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов выдвинут в губернаторы региона от "Единой России". Такое решение было принято на конференции регионального отделения партии. Из 107 делегатов кандидатуру Игоря Артамонова поддержали 93, сообщает телеканал "Россия 24".