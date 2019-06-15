Июньская зима пришла к жителям Ямала и Нового Уренгоя

На Ямал в разгар лета вернулась настоящая зима. Жителей Тазовского района так вообще буквально замело. На крышах сугробы, дороги в заносах, машины еле передвигаются из-за плохой видимости. Потребовалось даже грейдер вывести на уборку. Июньской метели здесь не помнит никто.

А в Новом Уренгое снег выпал пару дней назад и не тает — жители даже попросили власти возобновить подачу тепла в дома. Отопительный сезон давно завершен, но в июне люди замерзают в своих квартирах. И такая погода пробудет ещё несколько дней, предупреждает телеканал "Россия 24".