Нурмагомедов: не люблю победы – они приносят славу, внимание и деньги

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил свое отношение к последствиям от его побед. Россиянин признался, что ему надоедает внимание на улицах.

"Я люблю соревноваться и тренировать, но что касается о чувствах от побед, то тут иная ситуация, — сказал Нурмагомедов, которого цитирует "Советский спорт", ссылающийся на BT Sport. – Я не получаю удовольствия. Я уже не могу просто пройтись по улице – сразу подбегают люди и просят о фотографии, хотят поболтать со мной. Мне такое не нравится, и я устал. Поэтмоу не люблю победы – они приносят деньги, внимание и славу".

Напомним, что накануне Нурмагомедов сообщил о том, что на его бой против американца Дастина Порье не осталось билетов и ожидается аншлаг. Однако он отметил, что по-настоящему важным моментом для него станет присутствие в зале его отца.