Россияне выиграли серебро этапа Гран-при по синхронным прыжкам в воду

Российские спортсмены Герман Строев и Игорь Внуков стали обладателями серебряных медалей на пятом этапе Гран-при по синхронным прыжкам в воду с вышки. Турнир проходит в итальянском городе Больцано.

Результат российского тандема составил 376,29 балла. Они уступили только представителям Китая Лин Ян и Сун Юань, которые заработали 401,97 балла. Тройку на пьедестале почета замкнули итальянские прыгуны Майколь и Джулиан Верзотто. Их результат – 358,92 балла.

Итальянский этап Гран-при завершится 16 июня.