Совершивший жесткую посадку в Подмосковье самолет сняли на видео

Следователи начали проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета в Солнечногорском районе Подмосковья. Обошлось без жертв, но пилот и его пассажирка оказались в больнице с многочисленными травмами.

Вылетевший с аэродрома Шевлино Cessna 337 Skymaster с регистрационным номером RA-2591G приземлился в поле между деревнями Климово и Тимофеево около 21:30 14 июня. Самолет, как можно судить по кадрам с места, ударился носом о землю, после чего у него подломились стойки шасси. Пожара удалось избежать.

Пилота 1953 года рождения госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломами ног и рёбер, а также травмой грудной клетки. Его 44-летняя пассажирка пострадала меньше, но и ей потребовалась помощь медиков.

О причинах жесткой посадки станет известно после окончания доследственной проверки.