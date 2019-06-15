Экс-спартаковец Промес может перейти в "Аякс"

Футболист испанской "Севильи" и сборной Нидерландов Квинси Промес в текущее трансферное окно может пополнить ряды амстердамского "Аякса". Однако у действующего чемпиона Нидерландов есть препятствие в этом вопросе – сумма отступных за нападающего.

Известно, что в действующем контракте голландца с "Севильей" прописана сумма в 150 миллионов евро, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на De Telegraаf. Для покупки Промеса амстердамцам придется продать двух своих игроков – полузащитника Хакима Зиеша и нападающего Давида Нереса.

Напомним, что в минувшем сезоне в составе "Севильи" Промес провел за андалусийцев 33 матча, забил два гола и сделал три голевые передачи. Также в недавно завершившейся Лиге наций Промес помог сборной Нидерландов выйти в финал турнира, забив один гол Англии и поспособствовав автоголу англичан. Встреча завершилась со счетом 3:1. В финале голландцы проиграли Португалии (0:1).