Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину

Суд Севастополя отпустил украинского капитана Виктора Новицкого. За незаконный промысел в территориальных водах России он заплатит штраф — около полумиллиона рублей. Судно ЯМК-0041 было задержано у наших берегов в мае прошлого года. Экипаж обменяли на рыбаков судна "Норд".

Вердикт российского суда — отпустить из-под стражи и отправить домой на Украину. Владимир Новицкий — капитан украинского рыболовецкого судна, задержан за браконьерство в российских водах. Приговор о помиловании слушает сосредоточенно. Только руки сдают волнение, нервно крутит зажигалку.

Украинских рыбаков задержали российские пограничники. Разрешительных документов у капитана не было, рыбу ловили незаконно.

Здесь, чуть западнее мыса Тарханкут, в Чёрном море украинские моряки бросили якорь и расставили десять тысяч метров сетей. Браконьеры охотились на запрещённую для вылова черноморскую камбалу калкан. Но впридачу погубили полсотни дельфинов и две акулы.

Погибшие дельфины, которых часто находят у берегов Крыма — часто жертвы таких браконьеров. Когда пограничники задержали украинских рыбаков и достали их сети, удалось спасти краснокнижных крабов, сотню калканов и трех катранов, это черноморские акулы.

На борту украинского судна было пять человек. Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму. Ему грозило до 5 лет лишения свободы, обвинялся по части третьей статьи 256 — это незаконная добыча морских биоресурсов в исключительной экономической зоне. Владимир Новицкий ждал суда не в СИЗО, жил в Крыму под подпиской о невыезде, снимал жильё.

Прямо сейчас Владимир Новицкий, капитан украинского судна законно и беспрепятственно пересекает российскую границу через контрольно-пропускной пункт Армянск. Сейчас он проходит паспортный контроль. Уже через сутки он встретится со своей семьей.