Гончаренко отказался стать главным тренером сборной Белоруссии

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отклонил предложение Ассоциации Белорусской федерации футбола возглавить национальную сборную Белоруссии. Пост стал вакантным после отставки предыдущего специалиста – Игоря Криушенко.

Кроме того, от данной должности также отказался и бывший тренер борисовского БАТЭ Александр Ермакович, сообщает Трибуна.Com. Ожидается, что главным претендентом на освободившееся место является Михаил Мархель, ныне работающим главным тренером молодежной сборной Белоруссии.

Выбор руководителей белорусского футбола неслучаен – первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик заявил, что руководить главной футбольной командой республики должен местный специалист.