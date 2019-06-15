У Ассанжа новые неприятности: Эквадор подозревает его в шпионаже

Власти Эквадора начали расследовать предполагаемое участие Джулиана Ассанжа в шпионаже. По словам адвоката, основателя ресурса WikiLeaks подозревают в связи с гражданином Швеции Олом Бини, которого задержали ранее.

Глава эквадорского МВД уверяет, что задержанный посещал посольство Эквадора в Лондоне более десяти раз. Якобы — чтобы получать секретную информацию от Ассанжа.

Основатель WikiLeaks провёл в посольстве Эквадора семь лет, опасаясь экстрадиции в США, где ему грозит смертная казнь, напоминает телеканал "Россия 24". Весной этого года Ассанжа арестовали, лондонский суд приговорил его почти к году тюрьмы — якобы за нарушение условий выхода под залог.