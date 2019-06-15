В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии

Россию на совещании представляют министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и замминистра энергетики Антон Инюцын. В двухдневных совещаниях примут участие представители стран большой двадцатки, саммит которой состоится в Осаке через две недели.

Ожидается, что в ходе встречи министры уделят особое внимание ситуации в Оманском заливе, где произошла атака на нефтяные танкеры, сообщает телеканал "Россия 24". Также будут обсуждать вопросы энергетической безопасности и сокращение объемов пластикового мусора, в том числе в мировом океане.