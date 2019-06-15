ММА. Чел Соннен проиграл и завершил карьеру

Американский боец смешанного стиля Чел Соннен проиграл бразильцу Лиото Машиде на турнире Bellator 222 в Нью-Йорке. После боя 42-летний Соннен объявил о завершении карьеры.

Бой завершился во втором раунде. Бразилец японского происхождения победил техническим нокаутом. Сразу после боя Чел Соннен объявил об уходе из единоборств. "Мое путешествие закончено", — заявил американец.

Чел Соннен выступал в ММА более 20 лет. Он провел 49 боев, в 31 одержал победу. В двух последних поединках "Американский гангстер" потерпел поражения. В октябре прошлого года он проиграл Федору Емельяненко, а бой с Лиото Машидой стал последним в карьере Чела.