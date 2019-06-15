В США пресечена очередная попытка проникновения в Белый дом

В минувшую пятницу вечеров по местному времени сотрудники Секретной службы США задержали в Вашингтоне мужчину, пытавшегося преодолеть ограду Белого дома.

Нарушитель задержан. Помимо незаконного проникновения на территорию резиденции главы американской администрации, ему предъявлено обвинение в нападении на сотрудника полиции, передает ТАСС. Личность задержанного пока не раскрывается.

Это далеко не первый такой инцидент, происходящий в непосредственной близости от Белого дома. Так, попытка проникновения на охраняемую территорию была предпринята 3 июня текущего года, а за несколько дней до этого мужчина поджег себя в Южном президентском парке к югу от ограды Белого дома. На следующий день он скончался от полученных ожогов.