Федор Емельяненко продлил контракт с лигой Bellator

Известный российский боец смешанных единоборств, глава Союза ММА России Федор Емельяненко подписал новое соглашение с американской лигой Bellator. Несмотря на поражение в финале Гран-при Лиги от Райана Бэйдера, он решил не завершать карьеру.

При этом новое соглашение 42-летнего экс-чемпиона мира по прозвищу "Последний император" с организацией Bellator подписано на несколько боев, сообщает MMA Junkie. Дата первого выхода в клетку и имя нового соперника для возвращения Емельяненко-старшего не известны, но объявлено, что поединок пройдет до конца 2019 года.