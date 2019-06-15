"Боруссия" готова вернуть оборонца Хуммельса из "Баварии"

Экс-игрок футбольной сборной Германии, оборонец мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс может вернуться в "Боруссию" (Дортмунд). Хуммельс перешел в "Баварию" из стана "желто-черных" в 2016 году, а через полтора года потерял место в национальной команде.

И вот представители дортмундского клуба, сообщает Sport Bild, начали в переговоры о трансфере 30-летнего футболиста с менеджментом "Баварии", о чем проинформирован главный тренер мюнхенского клуба Нико Ковач. Напомним, что "Боруссия" первой из команд бундеслиги начала массированную трансферную кампанию и уже подписала трех футболистов на 76 млн евро.