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15 июня 201910:30

"Боруссия" готова вернуть оборонца Хуммельса из "Баварии"

sportbild.bild.de

Экс-игрок футбольной сборной Германии, оборонец мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс может вернуться в "Боруссию" (Дортмунд). Хуммельс перешел в "Баварию" из стана "желто-черных" в 2016 году, а через полтора года потерял место в национальной команде.

И вот представители дортмундского клуба, сообщает Sport Bild, начали в переговоры о трансфере 30-летнего футболиста с менеджментом "Баварии", о чем проинформирован главный тренер мюнхенского клуба Нико Ковач. Напомним, что "Боруссия" первой из команд бундеслиги начала массированную трансферную кампанию и уже подписала трех футболистов на 76 млн евро.

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