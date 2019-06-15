На саммите в Душанбе Путин призвал покончить с "торговыми войнами и боями без правил"
Активизировать усилия по формированию системы равной и неделимой безопасности в Азии призвал на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе президент России Владимир Путин. Такая система, по его словам, должна быть основана на универсально признанных принципах международного права и устава ООН, таких как взаимное доверие, добрососедство, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела. СВМДА, по словам российского президента, вносит большой вклад в развитие сотрудничества на всем азиатском пространстве, при этом Россия нацелена на развитие взаимодействия со всеми странами-участницами совещания.
Владимир Путин также заявил о необходимости совместно найти выход из сложившейся сейчас ситуации, когда в мире разгораются настоящие торговые войны, а фактически "идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами". По словам российского президента, необходимо восстановить доверие и утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия, а для начала хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу — товары первой необходимости, лекарства и медицинское оборудование.
Россия призывает своих коллег по СВМДА наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом, блокировании финансовой подпитки террористов, в том числе за счет наркотрафика. По словам Путина, очень важно делать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения, а также пресекать пропаганду экстремистских идей. Особого внимания, отметил российский президент, требует ситуация в Афганистане, где снова активизируются радикальные экстремистские организации, в том числе выдавленные с Ближнего Востока.
Выступление президента России на саммите СВМДА транслировали телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.
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