Шило на мыло: Магомед Адиев сменит "Анжи" на "Енисей"

Красноярский футбольный клуб "Енисей", покинувший в нынешнем сезоне российскую премьер-лигу, окончательно определился с именем нового главного тренера после отставки Дмитрия Аленичева. Наставником сибиряков станет экс-тренер "Анжи" Магомед Адиев.

Напомним, что "Анжи" так же, как и "Енисей" потерял место в элитном дивизионе и в следующем году сыграет в Футбольной национальной лиге. При этом не вполне ясно, из каких средств будет спонсироваться клуб из Махачкалы, поскольку в минувшем сезоне он уже испытывал финансовые трудности.

Однако команда из Красноярска ставит целью вернуться из ФНЛ в высший дивизион и именно поэтому сменило тренера-неудачника Аленичева на Адиева, который в "Анжи" с не самым сильным составом боролся с российскими грандами. Официально "Енисей" объявит о назначении 41-летнего главного тренера в ближайшие дни.