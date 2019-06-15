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15 июня 201914:14 Николай Васильев

Нашли голову с мозгом: ученые попробуют вывести волка, жившего 42 тысячи лет назад

Нашли голову с мозгом: ученые попробуют вывести волка, жившего 42 тысячи лет назад

Большая научная новость: в якутской вечной мерзлоте нашли прекрасно сохранившуюся голову исчезнувшего вида волка, который жил 40 тысяч лет назад. Теперь появился шанс воссоздать эту породу. Возможно ли это?

Останки древних волков в Якутии находили и раньше — кости, иногда шерсть — но чтобы целая голова, с мягкими тканями и даже с мозгом, — такое – впервые.

"Это все равно что мы получаем вдруг стоп-кадр из того времени. Многие предположения, которые мы могли бы сделать по скелетным останкам, можно проверить непосредственно визуально и различными другими точными методами", — рассказал Александр Пилипенко, заведующий межинститутской лабораторией молекулярной палеогенетики и палеогеномики Института цитологии генетики СО РАН.

Ученые из России, Японии и Швеции уже выяснили: волку было примерно 3-4 года, жил он 42 тысячи лет назад. Правда, пока непонятно, он это или она. Как непонятно, почему шерсть у животного рыжая, а не бурая, как у других находок.

"Взяты образцы шерсти, мягких тканей, зубов, зубного корня — это все сделано для изучения ДНК. Чтобы сравнить с современными волками и, возможно, вывести под значение нового подвида. То есть новый подвид волка, который не был известен науке", — пояснил Валерий Плотников, ведущий научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия).

Сибирская Арктика — настоящий кладезь для палеонтологов. Ученые не перестают удивляться, какие знания о прошлом планеты хранит вечная мерзлота. Года назад в Верхоянском районе Якутии нашли двухнедельного жеребенка, который жил примерно в одно время с волком.

Мамонтенка Любу, найденную на Ямале 12 лет назад, собаки оленеводов и вовсе приняли за свежее мясо — отгрызли у нее часть хвоста и правое ухо. А ведь этот мамонтенок жил также в эпоху плейстоцена. А до Любы были Маша, Женя и Дима. Кстати, именно обнаружение Димы в 1977 году вдохновило советских мультипликаторов на создание мультфильма "Мама для мамонтенка".

Почему вымерли мамонты, как они вообще жили, чем питались, и помогают выяснить северные находки. И речь не только о мамонтах и интересе не только ученых. В Сочи — едва ли не самая популярная в городе грандиозная выставка о древних обитателях планеты.

Прежде чем показывать мумии или скелеты древних животных любителям древности, зоологи, палеонтологи и генетики все досконально изучают — если есть возможность, как с обнаруженным волком, то даже на клеточном уровне.

"Эти клетки визуально целы, и это дает очень большие надежды, что ДНК тоже в хорошей сохранности", — сказал Семен Григорьев, директор Музея мамонта СВФУ, кандидат биологических наук.

Лошадь, которой 4,5 тысячи лет, бизона, которому 8 тысяч, пещерные львята, жившие более 10 тысяч лет назад — из находок якутских экспедиций можно целый древний зоопарк собрать.

"Идея клонирования, конечно, витает", — отметил Александр Пилипенко.

То, что клонирование не фантазия Голливуда и не фантастика, 20 лет назад доказала английская овечка Долли. Правда, что касается мамонтов или динозавров, как это показано в "Парке Юрского периода", ученые сомневаются. Ведь все существа, найденные до сих пор, на момент заморозки уже погибли. И максимум, что можно получить из ДНК их сохранившихся тканей, — только клетки этих тканей, но никак не сложнейшие живые организмы млекопитающих.

"Я думаю, что на данном этапе это, скорее, очень оптимистичные надежды части научного сообщества. С другой стороны, не будем пессимистами, потому что многие вещи, которых науке сейчас удалось добиться, когда-то представлялись лишь писателями-фантастами", — подчеркнул Александр Пилипенко.

Благодаря суслику, который жил 30 тысяч лет назад и был очень запасливым, ученые из Подмосковья смогли вырастить из клеток частично погибших в мерзлоте семян доисторическую silene stenophylla — смолевку узколистную. Ее кустики даже стали размножаться. Смолевка, как предполагается, была основным кормом мамонтов и других древних травоядных. Так что если кого-то из мамонтят вдруг все же удастся клонировать, им уже есть чем питаться по дороге к современным родственникам.

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