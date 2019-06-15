Россия призывает все страны придерживаться СВПД

Президент России Владимир Путин призвал все страны придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС. Выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, глава государства назвал это "единственным разумным решением".

Президент подчеркнул, что Россия будет четко следовать выполнению обязательств в рамках СВДП, а решение США выйти из договора негативно сказывается на режиме нераспространения ядерного оружия. Президент Ирана Хасан Рухани также призвал другие страны "следовать взятым на себя обязательствам" и заверил, что Иран продолжает соблюдать договоренности по ядерной сделке.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и ввода против Ирана американских санкций. Через год Рухани объявил, что Тегеран, не дождавшись позитивных сигналов от других сторон, приостанавливает некоторые обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам полгода на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Рухани заявил, что Иран не может оставаться единственной стороной, выполняющей ядерное соглашение. Намерения Ирана касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у него обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны.

Ближний Восток превратился в один из самых кризисных регионов мира, считает Рухани. Причиной тому: вмешательство ряда стран в его внутренние дела, вероломство в вопросах, связанных с СВПД, терроризм и экстремизм.

Он считает, что антииранские санкции США — это нарушение права государства на самоопределение и грубое вмешательство во внутренние дела страны.