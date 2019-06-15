Молдавские оппозиционные политики покинули страну

Председатель Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул Молдавию, говорится в заявлении, размещенном на сайте партии. Вместе с ним за пределы республики вылетели и другие оппозиционные политики.

В заявлении, подготовленном "в связи со слухами о так называемом исчезновении лидера ДПМ", говорится, что Плахотнюк не сбегал из страны, а всего лишь собирался навестить семью.

После того, как 14 июня отправленное в отставку президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось снять с себя полномочия, начался массовый отъезд проигравших политиков из страны. Страну, по данным журналистов, покинул лидер партии олигарх Владимир Плахотнюк, его ближайшие соратники, а также семья предпринимателя Илана Шора, замешанного в скандале с выводом из молдавских банков миллиарда евро. Страна, в которую отбыл Плахотнюк, в заявлении ДПМ не называется. Некоторые СМИ со ссылкой на сервис flightradar24 сообщили, что противники Додона разлетелись на частных бортах в Стамбул, Одессу, Москву и Лондон.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными и назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на сентябрь.