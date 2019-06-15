24 часа Ле-Мана: два экипажа SMP Racing в пятерке квалификации

Во французском Ле-Мане стартовала одна из самых легендарных гонок мирового автоспорта – "24 часа Ле-Мана", в которой участвуют многие знаменитые гонщики и бывшие пилоты "Формулы-1". Российская команда SMP Racing успешно прошла квалификацию.

Два экипажа российской "конюшни" заняли 3-е и 5-е места по итогам предварительных заездов, определяющих стартовый порядок на суточной гонке. Третий результат показал экипаж в составе Стефана Сарразена, Егора Оруджева и экс-пилота формцлической команды Williams Сергея Сироткина. Второй экипаж Стоффеля Вандорна, Михаила Алешина и второго нашего экс-формулиста Виталия Петрова занял пятую строчку протокола.

Первую линию стартового поля займут два экипажа команды Toyota, сообщает Motorsport.Com. Лучшее время осталось за японским бывшим гонщиком "Формулы-1" Камуи Кобаяси, вместе с которым в экипаже выступают Майк Конвей и Хосе-Мария Лопес. Второй результат остался за экипажем, где все три пилота когда-то гонялись в "Ф-1": это экс-чемпион мира Фернандо Алонсо, Себастьян Буэми и Кадзуки Накадзима.