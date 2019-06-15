США хотят активнее сдерживать "агрессию России в Прибалтике"

В Конгресс США внесен законопроект о необходимости "всеобъемлющей и многосторонней оценки военных потребностей балтийских стран с целью сдерживания и противостояния агрессии со стороны Российской Федерации и в иных целях". Автор документа — конгрессмен-республиканец из штата Техас Майкл Конэуэй.

Заявляется, что США должны способствовать усилению взаимодействия со странами Прибалтики, союзниками по НАТО и другими региональными партнерами для сдерживания "агрессии" со стороны России в Балтийском регионе. Россия, говорится в документе, пытается ослабить Североатлантический альянс и воссоздать сферу своего влияния в Европе, используя давление, запугивание и открытую агрессию. Сдерживание такой "агрессии" Конэуэй считает критически важным для трансатлантической безопасности.

По мнению конгрессмена, Москва не соблюдает договоры, международные законы, право на свободу судоходства, территориальную целостность и суверенные границы. При этом, подчеркивает он, Эстония, Латвия и Литва "особенно уязвимы" перед "все более агрессивной Россией".

Для защиты от "российской агрессии" Конэуэй предлагает США изучить возможности предоставления Прибалтике подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, сообщает RT. В случае одобрения законопроекта министр обороны США в ходе консультаций с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии и других государств НАТО должен будет не более чем за год провести оценку военных потребностей прибалтийских стран. Также предусматривается разработка мер по увеличению ротационного присутствия и готовности войск США или НАТО, улучшению военной инфраструктуры и логистики, а также "повышению возможностей систем противодействия беспилотным летательным аппаратам".

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, в американском Конгрессе как раз сейчас обсуждают рекордный военный бюджет. Поэтому, говорит эксперт, и появляются подобного рода требования, исходящие от республиканцев: Вашингтон ищет обоснования для увеличения военных расходов.

США сейчас особенно активизировались в Балтийском регионе, говорит Васильев, и планируют начать более активно использовать Прибалтику и Восточную Европу. Об этом говорят и итоги визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды, когда были подписаны соглашения по увеличению американского контингента в этой стране с 4500 до 5500 человек. Также американский президент Дональд Трамп и Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве, в соответствии с которой в Польше будет размещена эскадрилья разведывательных беспилотников ВВС США MQ-9 Reaper.

Тем временем редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отмечает: США каждый год придумывают новые виды угроз для укрепления НАТО. Эксперт охарактеризовал это как "пропагандистские заявления из раздела русофобии".