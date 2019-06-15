Новый кабмин Молдавии собрался на первое заседание

В Молдавии на первое заседание собрался кабинет министров Майи Санду, его члены беспрепятственно смогли пройти в здание правительства, которое накануне разблокировали сторонники демократической партии страны, сообщает "Россия 24". Повестка не оглашается, Санду обещает обо всем рассказать позже, на пресс-конференции.

С начала июня в Молдавии действовали два альтернативных кабмина: один признанный международно, — Майи Санду, и еще один — Павла Филипа. Только накануне непризнанный премьер Павел Филип заявил, что уходит в отставку и распускает своих министров.

А руководитель Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк вместе с рядом своих сторонников спешно покинул страну. Как пишет молдавская пресса, лидер оппозиции воспользовался одним из трех частных самолетов, которые в течение нескольких часов вылетели из аэропорта Кишенева — один в Москву, другой в Одессу, третий в Лондон.