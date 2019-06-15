Президент России и эмир Катара поговорили об инвестициях

Президент России Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани провели встречу с участием делегаций обеих стран. Она прошла на полях проходящего в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

На встрече российский президент предложил обсудить инвестиционное сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. По словам Путина, Катар — важный и надежный партнер России в регионе, и можно отметить значительное взаимодействие в рамках инвестиционной деятельности.

"Наши инвестиционные фонды работают достаточно активно", — заявил Путин.

Президент РФ отметил, что благодаря решению властей Катара ранее было выделено 2 миллиарда долларов на совместные проекты, а сейчас изучаются дальнейшие возможности в объеме до 10 миллиардов долларов. Взаимодействие России и эмирата Катар, напомнил Путин, не ограничивается инвестициями: есть и другие направления, например, военно-техническое сотрудничество и культурно-гуманитарные связи. Он также высказал надежду, что Аль Тани расскажет ему о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2022 года, передает "Интерфакс".

Катар готов еще больше инвестировать и взаимодействовать с Россией в этой сфере, заявил на встрече с Путиным Аль Тани. По его словам, наши страны связаны очень сильными, глубокими и очень прочными отношениями, получившими в последние годы особый импульс и развитие. В частности, Россия и Катар успешно взаимодействуют в сфере энергетики. Эмир Аль Тани также назвал очень успешным прошедший в Катаре Год российской культуры, предложив еще более активизировать культурный обмен на основе существующей культурной базы двух стран.

Аль Тани также поблагодарил Путина за помощь, которую оказывает Катару оргкомитет прошедшего в 2018 году в России чемпионата мира по футболу. По словам эмира, готовиться к предстоящему турниру Катару помогают несколько экспертов из России.