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15 июня 201911:59

Усик не будет боксировать с Поветкиным из-за политики

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик залечивает травму, которая не дала ему возможности дебютировать в супертяжелой категории. Его бой в Карлосом Такамом отложен, предварительно, на сентябрь. Тем временем украинца лишают титулов.

На сегодняшний день Усик остается действующим чемпионом только по версии Международной боксерской федерации (IBF). Всемирный боксерский совет (WBC), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная организация бокса (WBO) свои титулы у выходца из Крыма отозвали. И все из-за перехода в супертяжи.

Сам Усик к этому относится спокойно: "Нормальная ситуация. Пусть другие боксируют. Я ухожу в тяжи. Зачем мне держать пояса? Я же их выиграл, правильно? Ну и все. Они уже мои. Теперь пусть ребята за них боксируют. Это немного по-жлобски: переходить в тяжи и держать пояса. Думаю, от титула IBF мы тоже скоро откажемся".

При этом боксер не торопится с чемпионским боем в более тяжелом весе: "Надо сначала хорошо стартовать в тяжах, победить, показать какие-то новые хорошие штучки, а потом уже разговаривать о титульных поединках и прочем. Интернет сейчас кишит разной информацией. Тоже читаю иногда, но верить в это пока не надо. Будем разговаривать, когда будет подписан контракт".

По мнению Усика, Карлос Такам – идеальный соперник для дебюта в тяжелом весе: "Но вообще мне без разницы, с кем стартовать, — цитирует боксера Спортс.Ru. – Кого промоутеры найдут, с тем и буду боксировать. Были варианты, кроме Такама. Рассматривался и Луис Ортис, и Брайант Дженнингз".

Но, например, бой с россиянином Александром Поветкиным Усик проводить не собирается: "Промоутеры обсуждали бой с Поветкиным. Но мне кажется, все сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром. Будет грязь с обеих сторон – именно политическая, а не спортивная".

А вот с чемпионом мира в полутяжелой весовой категории американцем Андре Уордом Усику было бы интересно встретиться: "Но хотелось бы понаблюдать за ним, когда он набрал бы вес. Разговоры были. На этом поединке можно было бы заработать много денег. Чисто коммерческий вопрос, меркантильный. Уорд – очень умелый боксер, олимпийский чемпион. Но не знаю, как бы это смотрелось в ринге – все же я гораздо крупнее его".

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