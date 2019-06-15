СК показал видео с задержанными и обысками по резонансному делу в Чемодановке

Сотрудники СК РФ и ФСБ России проводят расследования уголовного дела по факту убийства жителя села Чемодановки Пензенской области, об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 13 июня 2019 года между жителями села возник конфликт в результате которого пострадали пять человек. Один из них, мужчина 1985 года рождения, получивший черепно-мозговую травму, скончался в лечебном учреждении на следующий день.

В настоящее время уголовное дело переквалифицировано на статьи "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений".

Правоохранители уже допросили 21 свидетеля, провели 22 обыска, несколько осмотров места происшествия и задержали троих подозреваемых.

По предварительной информации, конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к девушкам. Разборки переросли в массовую драку, ставшую фатальной для одного из ее участников.

Жители Чемодановки собрались на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал", однако вскоре освободили проезжую часть после того, как на место прибыли сотрудники полиции.

"Виновные в трагедии будут наказаны по закону! Другого не будет!", — заявил глава региона Иван Белозерцев, выступивший перед местными жителями.