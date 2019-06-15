Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
15 июня 201911:31

СК показал видео с задержанными и обысками по резонансному делу в Чемодановке

Youtube/Следственный комитет Российской Федерации

Сотрудники СК РФ и ФСБ России проводят расследования уголовного дела по факту убийства жителя села Чемодановки Пензенской области, об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

 

По данным ведомства, вечером 13 июня 2019 года между жителями села возник конфликт в результате которого пострадали пять человек. Один из них, мужчина 1985 года рождения, получивший черепно-мозговую травму, скончался в лечебном учреждении на следующий день.

В настоящее время уголовное дело переквалифицировано на статьи "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений".

Правоохранители уже допросили 21 свидетеля, провели 22 обыска, несколько осмотров места происшествия и задержали троих подозреваемых.

По предварительной информации, конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к девушкам. Разборки переросли в массовую драку, ставшую фатальной для одного из ее участников.

Жители Чемодановки собрались на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал", однако вскоре освободили проезжую часть после того, как на место прибыли сотрудники полиции.

"Виновные в трагедии будут наказаны по закону! Другого не будет!", — заявил глава региона Иван Белозерцев, выступивший перед местными жителями.

Сейчас

11:58

Декларация СВМДА: никакого сепаратизма и давления

10:58

Новый кабмин Молдавии собрался на первое заседание

08:48

В США пресечена очередная попытка проникновения в Белый дом

07:12

Драка под Пензой: почти 200 человек доставлены в полицию

06:14

В пригороде Улан-Удэ бушует мощный пожар

05:01

В центре Берлина обезврежена бомба времен войны

03:47

Ученый: астероиды Земле пока не угрожают

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент России и эмир Катара поговорили об инвестициях

Президент России и эмир Катара поговорили об инвестициях

45 минут назад
СК показал видео с задержанными и обысками по резонансному делу в Чемодановке

СК показал видео с задержанными и обысками по резонансному делу в Чемодановке

54 минуты назад
Новак: Украина прокручивает газ через счетчик, а США вредят мировой экономике

Новак: Украина прокручивает газ через счетчик, а США вредят мировой экономике

13 минут назад
США хотят активнее сдерживать "агрессию России в Прибалтике"

США хотят активнее сдерживать "агрессию России в Прибалтике"

1 час назад
Усик не будет боксировать с Поветкиным из-за политики

Усик не будет боксировать с Поветкиным из-за политики

26 минут назад
На саммите в Душанбе Путин призвал покончить с "торговыми войнами и боями без правил"

На саммите в Душанбе Путин призвал покончить с "торговыми войнами и боями без правил"

2 часа назад
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России

Шредер назвал законным присоединение Крыма к России

5 часов назад
Россия призывает все страны придерживаться СВПД

Россия призывает все страны придерживаться СВПД

1 час назад
Новый кабмин Молдавии собрался на первое заседание

Новый кабмин Молдавии собрался на первое заседание

1 час назад
Появилось видео осмотра авиалайнера Boeing, задевшего полосу при посадке в Краснодаре

Появилось видео осмотра авиалайнера Boeing, задевшего полосу при посадке в Краснодаре

34 минуты назад
Эксперт: выдача ипотеки продолжит сокращаться в ближайшие месяцы

Эксперт: выдача ипотеки продолжит сокращаться в ближайшие месяцы

49 минут назад
Известный препарат от прыщей снизит жесткость артерий

Известный препарат от прыщей снизит жесткость артерий

1 час назад
Два корпуса проблемного ЖК "Царицыно" готовятся к сдаче

Два корпуса проблемного ЖК "Царицыно" готовятся к сдаче

1 час назад
Федор Емельяненко продлил контракт с лигой Bellator

Федор Емельяненко продлил контракт с лигой Bellator

3 часа назад
Вести.net: абоненты "Билайна" стали жертвами корпоративного конфликта

Вести.net: абоненты "Билайна" стали жертвами корпоративного конфликта

3 часа назад
В США пресечена очередная попытка проникновения в Белый дом

В США пресечена очередная попытка проникновения в Белый дом

3 часа назад
Чемпион мира по боксу Браун вновь арестован за домашнее насилие

Чемпион мира по боксу Браун вновь арестован за домашнее насилие

5 часов назад
Иран заявил об американском беспилотнике, замеченном незадолго до инцидента с танкерами

Иран заявил об американском беспилотнике, замеченном незадолго до инцидента с танкерами

5 часов назад
У Ассанжа новые неприятности: Эквадор подозревает его в шпионаже

У Ассанжа новые неприятности: Эквадор подозревает его в шпионаже

6 часов назад
В центре Берлина обезврежена бомба времен войны

В центре Берлина обезврежена бомба времен войны

7 часов назад
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину

Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину

7 часов назад
Ученый: астероиды Земле пока не угрожают

Ученый: астероиды Земле пока не угрожают

8 часов назад
Нурмагомедов: не люблю победы – они приносят славу, внимание и деньги

Нурмагомедов: не люблю победы – они приносят славу, внимание и деньги

9 часов назад
Предположительно, найдена запись голоса Фриды Кало

Предположительно, найдена запись голоса Фриды Кало

10 часов назад
Совершивший жесткую посадку в Подмосковье самолет сняли на видео

Совершивший жесткую посадку в Подмосковье самолет сняли на видео

10 часов назад
В Эгейском море затопили Airbus A330 для любителей дайвинга

В Эгейском море затопили Airbus A330 для любителей дайвинга

11 часов назад
На Великобританию обрушились проливные дожди

На Великобританию обрушились проливные дожди

11 часов назад
Украина рискует остаться без газа

Украина рискует остаться без газа

11 часов назад
Виктор Медведчук: Донбасс готов произвести обмен пленными, Зеленский - нет

Виктор Медведчук: Донбасс готов произвести обмен пленными, Зеленский - нет

12 часов назад
Первые жители Донбасса обрели российское гражданство

Первые жители Донбасса обрели российское гражданство

12 часов назад
Один звонок в секунду: колл-центры "Прямой линии с Путиным" принимают тысячи вопросов

Один звонок в секунду: колл-центры "Прямой линии с Путиным" принимают тысячи вопросов

12 часов назад
Кот Алибасова сбежал в школу кунг-фу

Кот Алибасова сбежал в школу кунг-фу

16 часов назад
Выход складного Huawei Mate X отложили на три месяца

Выход складного Huawei Mate X отложили на три месяца

18 часов назад
Убийство жены знаменитого хоккеиста: младший сын мог ревновать к старшему

Убийство жены знаменитого хоккеиста: младший сын мог ревновать к старшему

18 часов назад
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51