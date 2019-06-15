Декларация СВМДА: никакого сепаратизма и давления

Государства-участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) приняли декларацию по недопущению распространения сепаратистских движений и структур, сообщает "Интерфакс".

Отметив в совместном заявлении опасность сепаратизма для "государственного суверенитета, территориальной целостности, безопасности и стабильности", подписанты выразили намерение не поддерживать такие движения на территории других государств- участников СВМДА. Также страны-участницы выступили против односторонних санкций и экстерриториального применения законодательства, против любых форм протекционизма.

Члены делегаций пришли к решению провести шестой саммит ВМДА в 2022 году, а шестую встречу министров иностранных дел СВМДА — в 2020.