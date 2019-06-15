Федермессер передумала участвовать в выборах в Мосгордуму

Глава Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Московскую городскую Думу. Об этом она сообщила в своем "Фейсбуке". По словам Федермессер, документы для участия в выборах она подала в пятницу, 7 июня, однако больше не участвует в них.

"Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике — это грязь, но я не думала, что до такой степени", — пишет она.

По словам Федермессер, за два месяца с момента принятия решения об участии в выборах она "обрела совершенно невероятный жизненный опыт", и "уступает тем, кто сильнее". В эти два месяца, говорит она, ей пришлось столкнуться с обвинениями в том, что Фонд "Вера" стал жить за государственный счет, и поэтому она перестала озвучивать властям правду, пасквилями о том, что она собирается грабить москвичей, принудив их делать пожертвования через платежки ЖКХ, поисками источников ее заработка и многим другим.

Последние два месяца, говорит Федермессер, "перевернули ее представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное, лживыми" могут быть те, кого она считала близкими по мировоззрению людьми.

По словам Нюты Федермессер, она действительно считала и в какой-то мере продолжает считать, что есть серьезные системные проблемы, которые, используя депутатство, можно решить быстрее и эффективнее. "Но к такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова", — пишет она.

Федермессер остается в Фонде "Вера" и Центре паллиативной помощи, она также намерена "постараться сделать все возможное", чтобы выполнить обязательства перед фондами, выдвинувшими ее в депутаты.

"Да, с депутатством было бы легче. И быстрее. Но постараюсь справиться и так. Без этого дополнительного ресурса", — говорит она.

Ранее сообщалось, что Федермессер выдвинулась в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 43 округа, передает РИА Новости. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. На них впервые в России будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования.