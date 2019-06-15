Восстанавливаться Алибасов будет не в России

Музыкальный продюсер Бари Алибасов будет восстанавливать здоровье за границей. Такое решение приняли его близкие. Для восстановления здоровья Алибасов поедет на родину, в Казахстан. Дата отъезда назначена на следующую неделю, сообщил Бари Алибасов-младший, его цитирует РИА Новости.

Алибасов попал в НИИ им. Склифосовского в начале июня после того как по ошибке выпил средство для прочистки труб "Крот" и получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Перед отъездом Алибасова в Казахстан, будет проведена контрольная гастроскопия. На родине уже ждут знаменитого земляка, подготовив шале в горной местности. В качестве варианта для реабилитации рассматривалась Германия, а вот в России сын Алибасова не хочет оставлять отца. Причина — попытки попасть в палату под видом медиков разных подозрительных личностей. По подсчетам Алибасова-мл., не менее 15—20 попыток в день.

PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин подтвердил планы семьи и рассказал, что, несмотря на то, что санаторий расположен в труднодоступном горном районе, на случай экстренной госпитализации имеется вертолетное сообщение.