Жителей Чемодановки призвали отказаться от вендетты. Дело передано в ГСУ СКР

Уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Такое решение принял председатель СКР Александр Бастрыкин в целях наиболее полного, объективного и оперативного расследования.

По сообщению СКР, для оказания практической помощи в расследовании на место уже направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства. Следователям поручено предельно оперативно провести комплекс необходимых следственных действий для установления всех причин и условий совершенного преступления, а также предпосылок к нему.

Бастрыкин потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, включая должностных лиц и сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей и не принявших вовремя должных мер по стабилизации обстановки. Поручено дать жесткую правовую оценку попустительству каждого ответственного лица.

Сообщается, что следствие установило всех участников конфликта в Чемодановке, теперь устанавливаются их роли в произошедшем. Трое из фигурантов уже задержаны, идет работа по задержанию остальных. В ближайшее время следствие будет решать вопрос об избрании им меры пресечения.



Тем временем прибывший накануне в село Чемодановка губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал оставаться на месте событий "столько, сколько потребуется для нормализации обстановки". По его словам, все разногласия должны решаться мирным путем: "произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать".

Белозерцев сообщил, что взял ситуацию под личный контроль, передает "Интерфакс". По его словам, на месте сформирован координационный штаб, а улицы в Чемодановке для предотвращения возможных конфликтов будут патрулировать сотрудники полиции и Росгвардии.

Губернатор области посетил семью погибшего, сообщив, что власти возьмут на себя все расходы по проведению траурных мероприятий и окажут семье любую другую необходимую помощь.

По словам пресс-секретаря главы региона Дины Черемушкиной, второй пострадавший в драке в Чемодановке остается в клинике. Ему сделали операцию, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

По предварительной информации, конфликт в Чемодановке вечером 13 июня возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к девушкам. Разборки переросли в массовую драку, ставшую фатальной для одного из ее участников.

Возмущенные жители собрались на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал", однако освободили проезжую часть после того, как на место прибыли сотрудники полиции.

По сообщению Следственного управления СКР по Пензенской области, в полицию поселка Чемодановка были доставлены 174 человека; по итогам следственных мероприятий задержаны трое. После передачи уголовного дела в региональное следственное управление СКР менее чем за сутки 21 человека допросили в качестве свидетеля, также было проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия и назначено пять экспертиз.