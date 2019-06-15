Израиль выступил против трех параграфов декларации СВМДА

Израиль не поддержал три пункта декларации саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящем в Душанбе.

Так, участники СМВДА высказались за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и поддержали право палестинцев создать столицу в Восточном Иерусалиме. Кроме того, приветствовали полное выполнения Ираном своих обязательств в ядерной сфере в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). А также одобрили создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия (Протокол к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия)

Израиль выступил против этих параграфов.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный для обеспечения безопасности в Азии. Создан в 1992 году по инициативе Казахстана. Сейчас участвуют 27 стран, передает РИА Новости.