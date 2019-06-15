В Анталье микроавтобус с россиянами столкнулся со встречной машиной

В Анталье микроавтобус с туристами из РФ и Узбекистана столкнулся с двигавшимся ему навстречу автомобилем.

О жертвах данных нет, уточняет РИА Новости со ссылкой на Habertürk, однако известно, что 11 человек (семеро из которых – иностранцы) пострадали и были госпитализированы. Состояние некоторых из них оценивается врачами как тяжелое.

В генконсульстве РФ ТАСС сообщили, что пострадали двое россиян. Они уже выписаны.