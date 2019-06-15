Дэвид Бекхэм зовет Икарди в свой "Интер"

Нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди получил приглашение Дэвида Бекхэма продолжить карьеру в клубе "Интер Майами". Клуб из Флориды начнет выступления в МЛС начиная со следующего сезона.

У Мауро Икарди испортились отношения с руководством "Интера" из-за несогласия аргентинского нападающего с условиями нового контракта. Футболист лишился капитанской повязки и места в основном составе. Новый тренер миланцев Антонио Конте заявил, что не желает видеть Мауро в команде.

Бывший капитан сборной Англии, а ныне владелец клуба "Интер Майми" Дэвид Бекхэм пригласил Икарди в свою команду.Реакция самого аргентинца пока неизвестна.